Festival dedicato al Giappone al Moderno Musica e comicità al Carabattole Love Park

"Passione Giappone" venerdì 7 e sabato 8 alla caffetteria del teatro Moderno, in piazza Magnani ad Agliana. Dalle 18 stand aperti, dedicati a Manga, artigianato e gastronomia giapponese. Si tratta di un Festival per avvicinarsi alla cultura affascinante e ancora misteriosa del Giappone. Venerdì 7, alle 21.15, esibizione di sciabola giapponese a cura dell’associazione Fodoshin Kai. Al parco di Carabattole (via Lombardi-via La Pira) prosegue l’Estate aglianese. L’8 e il 9 luglio ‘Cara Market’, spazio riservato al miglior handmade e vintage. Sabato 8 (ore 21.30) serata dedicata a due discoteche: Byblios e Peter Pan, due generazioni a confronto tra gli anni ’80 e ’90. Domenica 9 (ore 21.30) è di scena la comicità dell’attore e regista fiorentino Alessandro Paci.