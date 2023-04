Festival Blues, avanti Il duo Mannoia e Rea per portare "Luce" ma a lume di candela

Un tappeto di candele ad illuminare il palco, a creare un’atmosfera di sogno, ricca di eleganza e intimità. E sullo sfondo la piazza che risuonerà di un’eco potente, la voce di Fiorella Mannoia e la musica suonata dal pianista Danilo Rea. Fa tappa a Pistoia l’11 luglio prossimo la tournée "Luce" annunciata nel marzo scorso dai due artisti con debutto alle Terme di Caracalla a Roma l’1 giugno, data inserita nella più ampia programmazione del Pistoia Blues che a questo punto va ultimando lo scacchiere. Ancora un annuncio, quello di un’artista straniera, manca a chiudere il set e a chiudere anche la settimana, quella che si apre in piazza il 5 luglio con Xavier Rudd e si completa il 12 con Damien Rice. Nel mezzo tanta altra qualità con Steve Hackett il 7 luglio, i Baustelle l’8, Wolfmother, Dirty Honey e Ana Popovic il 9 luglio (e ancor prima la Notte Rossa targata Avis il 6 luglio).

Uno straordinario sodalizio artistico quello Mannoia-Rea per un live unico piano e voce in un’atmosfera intima e potente a lume di candela, che si rinnova dopo passate e felici collaborazioni dando vita ad un tour unico nelle location più suggestive d’Italia, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. "Ce lo eravamo promessi da tanto – spiega Fiorella Mannoia – e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture... solo musica nella sua libertà". "Ogni volta che abbiamo suonato insieme – aggiunge Rea – siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce". "Nei prossimi giorni aggiungeremo un ultimo annuncio nella volontà di chiudere la settimana in compattezza – commenta Giovanni Tafuro dell’associazione Blues In che cura la programmazione del festival per quest’anno –. Si tratterà di un’artista straniera. Le prevendite stanno andando più o meno nelle previsioni, anche considerando il ritardo nella partenza, ma la qualità complessiva c’è. Per quel che riguarda quest’ultima data Mannoia-Rea ho assistito io per primo allo spettacolo e, oltre all’indiscutibile qualità musicale, mi ha colpito molto l’eleganza e l’atmosfera intima ricreata dalle candele". I biglietti per lo spettacolo (prezzi variabili da 40 a 75 euro) saranno disponibili in prevendita dalle 15 del 12 aprile prossimo, nei circuiti Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati; proseguono negli stessi circuiti le prevendite per le altre date del Pistoia Blues. Restano aperte fino al 30 aprile le iscrizioni all’edizione 2023 di Obiettivo Bluesin, il contest per band e musicisti emergenti che vogliono partecipare al prossimo Pistoia Blues. Tutte le info su pistoiablues.com e sui social ufficiali (Facebook e Instagram) della manifestazione.

l.m.