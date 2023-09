Festival Blues, un passo in avanti. Dal Senato via libera per il contributo da 250mila euro

Pistoia, 30 settembre 2023 – Un primo via libera che non equivale certo a mettere la parola "fine" all’iter, ma che conforta sulla bontà di un percorso. È arrivato nella seduta di mercoledì pomeriggio il via libera definitivo della Commissione Cultura in Senato al disegno di legge che prevede di apporre il marchio di "manifestazione d’interesse nazionale" al Pistoia Blues, ottenendo così di ricevere un contributo statale di 250mila euro annui per consentirne l’organizzazione.

La proposta, ricordiamo, fu avanzata nella scorsa legislatura dall’allora senatore Patrizio La Pietra (FdI). In quel procedimento il ddl arrivò a uno step ancora successivo di quello attuale, incassando il parere favorevole anche dell’aula del Senato. Prima ancora che potesse arrivare alla Camera, il disegno fu stoppato per la caduta del Governo Draghi per poi essere azzerato e riprendere dall’inizio. Infine il ritorno ad essere calendarizzato nelle varie sedute da gennaio di quest’anno e dopo dieci mesi, tra fisiologici rinvii e cavilli burocratico-politici, un primo esito.

"Il ddl ha ottenuto un via libera all’unanimità – dice il senatore Paolo Marcheschi (FdI), che segue i vari passaggi per conto di La Pietra oggi investito dell’incarico di sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali –, il che ci dà una tranquillità in più per i passaggi che seguiranno. Ora attendiamo la discussione in aula e quindi la votazione, per poi approdare alla Camera confortati proprio da quella unanimità di cui dicevo. Fare un’ipotesi sulla tempistica è complesso, diciamo che se tutti i passaggi dovessero filare lisci al primo tentativo, la fine di quest’anno potrebbe essere un orizzonte possibile per vederla diventare legge". Per diventare definitivo, il disegno di legge quindi dovrà trovare l’approvazione dell’altra Camera nello stesso testo. In presenza anche di una sola piccola modifica, il progetto tornerà a essere riesaminato dalla Camera che l’ha approvata per prima.

Infine , ultimo step, la promulgazione della legge ad opera del presidente della Repubblica e la sua pubblicazione in Gazzetta. Il disegno di legge, ricordiamo, proponeva di modificare la legge del 20 dicembre 2012, numero 238, aggiungendo il Pistoia Blues tra le manifestazioni destinatarie del contributo, con decorrenza dal 2022. Nel motivare la proposta, La Pietra, ripercorrendo origini e peculiarità del festival, spiegava come l’ottenimento del riconoscimento potrebbe permettere al festival di "qualificare ulteriormente la sua azione a livello nazionale e internazionale, diffondendosi su più periodi dell’anno con altre iniziative e più in generale con una attività costante che coinvolge il pubblico come anche le realtà economiche, imprenditoriali e professionali, lungo tutto l’arco dell’anno".