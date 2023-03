Festa donne autentica senza retorica

Gabriele Galligani

Sono già iniziate in alcuni comuni della nostra provincia gli eventi in occasione della Festa della donna dell’8 marzo. Un calendario ricco di iniziative, molte delle quali di ottimo livello. L’augurio, come sempre, è che queste celebrazioni non siano un esercizio retorico di questa festa, ma rappresentino uno spunto vero di riflessione. Che le differenze di genere nella nostra società siano ancora presenti è un dato di fatto inequivocabile. E la recente pandemia, che per fortuna ci stiamo lasciando alle spalle, non ha fatto altro che acuire le diseguaglianze, a cominciare proprio da quelle di genere.