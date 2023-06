Festa di laurea

Due giorni fa, giovedì 15 giugno 2023, Matilde Ferretti ha raggiunto un importante traguardo: si è laureata all’Università degli studi di Firenze in Disegno Industriale. Questo il messaggio arrivato in redazione per lei: "Noi genitori, Romano e Gabriella, le tue sorelle, Giada e Angelica siamo fieri e orgogliosi di te. Insieme al tuo fidanzato, ai parenti e ai tanti amici accorsi, abbiamo vissuto una grandissima emozione, ti vogliamo tanto bene". Alla neodottoressa Matilde Ferretti le congratulazioni e gli auguri di una vita professionale ricca delle più belle soddisfazioni anche da parte del nostro giornale.