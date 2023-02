Festa di compleanno per la Biblioteca San Giorgio Il tema scelto per questa edizione sono i numeri

Si torna a parlare di compleanno per la Biblioteca San Giorgio, occasione annuale festeggiata con grande entusiasmo da utenti, associazioni e operatori che solo la pandemia ha potuto interrompere. Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno associazioni, gruppi e cittadini hanno la possibilità di collaborare alla stesura del programma, inviando proposte, idee e suggerimenti che, se selezionati, potranno entrare a far parte del calendario di eventi, i quali animeranno tutti gli spazi della struttura di via Pertini. Anche se dunque ancora c’è tempo per soffiare sulle candeline – la giornata è quella del 22 aprile, dal pomeriggio alla mezzanotte –, stringono invece i termini per farsi avanti. Suggerimenti e proposte saranno accolti entro il 10 marzo per poi avere il tempo di valutare ogni idea arrivata. Per offrire il proprio contributo occorre scrivere una mail a [email protected]

Il tema scelto per questa edizione della festa è quello dei numeri. I "numeri" non attengono, infatti, al solo campo della matematica, ma sono presenti anche in altre discipline (dalla letteratura, allo spettacolo dal vivo, alle attività ludiche), nelle attività quotidiane, come il gioco, e in quelle legate all’ambiente.

Secondo lo spirito per cui il compleanno della biblioteca è un po’ anche la festa di tutti coloro che la frequentano e la rendono viva, l’obiettivo è poter realizzare, con la più ampia partecipazione, un ricco programma di giochi e appuntamenti. Le attività devono essere di semplice esecuzione, senza costi per la biblioteca e gratuite per il cittadino.

l.m.