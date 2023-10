Festa della Croce verde: "Un grande successo". Ma è allarme per la carenza di volontari

La festa dei volontari organizzata al circolo di Ponte alle Tavole è stata un successo, ma resta il problema del reclutamento di nuove figure che si rendano disponibili a titolo gratuito ad aiutare gli altri. E’ un bilancio chiaroscuro quello della Croce Verde di Pistoia descritto dalla presidente da Stefania Tolve. Se la festa dedicata a chi quotidianamente supporta la popolazione pistoiese ha visto sedersi ai tavoli dell’associazione ben 400 persone in tre giorni, resta il problema di trovare nuove leve per far funzionare la macchina del volontariato in provincia. "Siamo molto contenti del bilancio della festa dei volontari organizzato a fine settembre – spiega Tolve –. Stiamo facendo i conti finali, ma siamo riusciti a raccogliere dei fondi per portare avanti le iniziative della Croce Verde. Non solo – aggiunge – per la prima volta tra gli ospiti abbiamo avuto anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, così come il presidente Anpas regionale: presenze importanti che valorizzano il ruolo del volontario".

Il problema resta il reclutamento. "Non riguarda solo la Croce Verde ma è un problema generalizzato – sottolinea Tolve –. Non ci sono più persone disponibili, per vari motivi, a prendersi cura dell’altro gratuitamente. Non è solo una criticità del settore giovanile, sia chiaro, smettiamola con il demonizzare la gioventù. Parlo anche di adulti, persone quarantenni, cinquantenni disponibili a ritagliarsi del tempo per la comunità". Secondo Tolve serve una campagna di sensibilizzazione istituzionale per far tornare le persone ad avvicinarsi al mondo del volontariato. "Da soli non possiamo farcela – dice la presidente –: organizziamo periodicamente corsi per avviare al mondo del volontariato ma poi, una volta terminati, non vediamo un riscontro sulle offerte di disponibilità. Chi non ha tempo, per via del lavoro, chi non ha proprio voglia di mettersi a disposizione. E alla fine restiamo in pochi. Se poi pensiamo – conclude Tolve – che in quest’ultimo anno hanno purtroppo perso la vita tante persone che ci aiutavano potrete capire che in generale, il mondo del volontariato sta soffrendo e va supportato con una sensibilizzazione generale delle istituzioni pubbliche".

Ma cosa serve per diventare volontario di un’associazione di pubblico soccorso? Innanzitutto bisogna aver compiuto 16 anni. Inoltre, per poter svolgere qualsiasi tipo di servizio, che preveda il trasporto di persone con auto, mezzo attrezzato, pulmino e ambulanza, è necessario seguire un corso di livello base sul primo soccorso. In seguito sarà possibile, per chi vorrà, seguire un corso di livello avanzato. Le nuove norme stabiliscono che tutti i corsi prevedano l’insegnamento al corretto utilizzo e l’abilitazione del defibrillatore semiautomatico. Per qualsiasi informazione comunque è possibile rivolgersi direttamente alle associazioni di volontariato del territorio che periodicamente organizzano i corsi di formazione.

Michela Monti