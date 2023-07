Festa del volontariato della Croce d’Oro: "Un successo strepitoso"

La Festa del Volontariato della Croce d’Oro di Montale, che si è da poco conclusa, ha avuto quest’anno un successo straordinario soprattutto per la grande partecipazione del pubblico che ogni sera ha riempito gli spazi di via Vittime delle Foibe che sono tradizionalmente sede della manifestazione. In particolare sono state sempre affollate le aree dedicate agli stand gastronomici, ma tutte le iniziative, dagli spettacoli alla musica, dallo sport all’intrattenimento per i più piccoli, hanno ricevuto apprezzamento e notevole adesione. Va ricordato, in particolare, che nell’ambito della corsa podistica Sudatina Montalese si è svolta anche la Camminata in ricordo della piccola Rebecca Marseo, la bimba di dieci anni scomparsa l’anno scorso.

La Festa del Volontariato è giunta alla sua diciannovesima edizione e i risultati sono tali da alimentare già l’entusiasmo per la festa del ventennale dell’anno venturo. Intanto il presidente della Croce d’Oro di Montale Claudio Santini ringrazia i volontari e i cittadini per la "sentita partecipazione".

"Sono stati giorni di intenso coinvolgimento per tutti i partecipanti – ci tiene a sottolineare il presidente Santini – che hanno arricchito ogni singola serata della manifestazione. Un ringraziamento particolare va a Ciro Anzivino, animatore delle lotterie serali con i premi donati da Geniale Ruffa e la famiglia Rigolin". Il presidente Santini promette che l’associazione si impegnerà per le prossime edizioni in modo da renderle sempre migliori. "Abbiamo apprezzato anche le critiche – conclude Claudio Santini – perché sono state costruttive per il miglioramento della nostra attività. Ci auguriamo di rivedere tutti nelle prossime edizioni della Festa per tenere alto, come è stato sempre fatto, con impegno e partecipazione il nome dell’Associazione".

Giacomo Bini