Festa del primo maggio, ci siamo Il programma e gli appuntamenti

L’appuntamento per questa mattina è quello classico: ore 9.45, il corteo dei lavoratori inizia a muoversi da via Puccini di fronte alla Camera del Lavoro. E’ la partenza del 1° maggio anche in città, una occasione importante per essere sensibili su tematiche fondamentali quali precarietà, salari minimi, flat-tax e sicurezza sul posto di lavoro, sempre più messa in discussione ed al centro delle cronache quasi tutti i giorni per incidenti, purtroppo spesso anche mortali. Un 1° maggio, quest’anno, dedicato a celebrare i 75 anni dalla nascita della Costituzione che nel proprio articolo 1 mette in grande evidenza proprio il lavoro. E da porta Lucchese il corteo, organizzato in maniera unitaria da Cgil, Cisl e Uil si muoverà per le vie del centro storico come da tradizione per poi arrivare alle ore 11 in piazza Duomo dove ci saranno i comizi conclusivi: oltre ai delegati provinciali dei tre sindacati, a prendere la parola come esponente nazionale ci sarà Paolo Andreani, segretario generale della Uiltucs, la sigla che si occupa di commercio, turismo e terziario. Bandiere, striscioni, trattori, mezzi di ogni specie faranno da cornice all’evento simbolo dedicato al mondo del lavoro. Al termine, poi, pranzo sociale al circolo Arci de Le Fornaci. Nel resto della provincia, invece, cortei e comizi a Casalguidi, Quarrata, Agliana (con tanto di biciclettata nel pomeriggio), Montale, Monsummano, Pescia, Lamporecchio e Larciano con queste ultime che partiranno dalle rispettive piazze centrali per poi ritrovarsi alla piscina Intercomunale per l’appuntamento conclusivo della giornata.

S.M.