Festa del bombolone e sagra del cocomero

La parrocchia di Santa Maria Assunta in San Rocco, ricorda a tutti che domani, mercoledì 16 agosto, al circolo Mcl di via delle Sei Arcole, c’è un appuntamento storico che fa parte di "San Rocco in festa". Stiamo parlando della festa del bombolone e della sagra del cocomero, in pieno clima ferragostano. Le messe saranno celebrate alle 8.30 e alle 10.30 e la chiesa di San Rocco sarà poi aperta delle 18 alle 22. I bomboloni saranno pronti dalle 17.30; alle 21 musica con "Matteo", alle 22.30 super tombola e alle 23 due eventi contemporanei: l’estrazione della lotteria e il via alla sagra del cocomero. Franco Sichi, presidente del Circolo Mcl di San Rocco, ha fatto addirittura una ricerca storica sulla festa e ha trovato un articolo sul giornale “La Patria“ che risale al 22 gennaio del 1947 e che sulla cronaca di Pistoia riportava: "“E ogni anno il 15 agosto, festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, si celebrano solenni feste e così il giorno dopo, 16 agosto, festa di San Rocco, viene fatta ogni anno la Processione con la statua del Santo Patrono“. Ci sono alcune righe illeggibili – scrive il presidente Sichi – perché l’articolo è strappato. Nelle righe successive c’è un riferimento preciso alla sagra del cocomero.... “ perché in quei prati vicini vengono gustati i migliori cocomeri che fanno la piana pistoiese“. Continuando quell’antica tradizione i volontari del Circolo Mcl San Rocco, con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, daranno vita alla festa e potrete visitare la chiesa e il bellissimo Oratorio di San Rocco costruito nel tardo Cinquecento, molto probabilmente come ex voto dei pistoiesi sopravvissuti alla peste del 1541, dedicato a San Rocco, protettore degli appestati. Il circolo Mcl si propone di essere un punto d’aggregazione e socializzazione per giovani e meno giovani. Vi aspettiamo numerosi".