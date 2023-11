Festa d’autunno, la tradizione torna per solidarietà: "Ci saremo per raccogliere fondi per gli alluvionati" Il Comitato Festeggiamenti organizza la Festa d'Autunno per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dall'alluvione. Il ricavato sarà interamente devoluto ai più bisognosi di Montale. Partecipate numerosi! (145 caratteri)