Ferrucci Libertas fa inclusione con la ginnastica

L’inclusione sociale da raggiungere attraverso lo sport e, nello specifico, con la ginnastica artistica. Ed i risultati sono stati davvero soddisfacenti. E’ questo ciò che fa sapere la Ferrucci Libertas oramai al termine del progetto "Ginnastica in volo con Airone", realizzato dallo storico sodalizio pistoiese grazie alle risorse economiche messe a disposizione da Publiacqua attraverso il "Bando Sport 2022". Ai corsi hanno partecipato i ragazzi che frequentano il centro socio-educativo Airone e si sono svolti alla palestra "Pertini": un modo per avere uno strumento educativo, di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione. Il percorso si concluderà alla fine del mese ed è stato particolarmente apprezzato. "Siamo soddisfatti perché queste esperienze sono estremamente formative soprattutto per noi e per i nostri tecnici – ammette il presidente della Ferrucci Libertas Franco Picchiarini – ringraziamo Publiacqua per l’opportunità fornitaci in questo anno così importante per la nostra società che festeggia un secolo e mezzo di attività. La sinergia col Centro Socio Educativo Airone è stata importante ed agli atleti rivolgiamo un affettuoso saluto".

S.M.