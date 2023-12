Ferrucci, gioie tricolori. Spegne 150 candeline e festeggia con quatto titoli

Quello che sta per andare in archivio può essere definito a tutti gli effetti un anno speciale per la Ferrucci Libertas. Il 2023 ha rappresentato il 150° anno dalla fondazione della società e pochi giorni fa la Ferrucci ha aggiunto al proprio palmares uno straordinario risultato di squadra arrivato ai campionati nazionali Fgi e Aics. La Ferrucci ha infatti conquistato quattro titoli tricolori alla kermesse andata in scena a Rimini e a Cesenatico nel fine settimana del 9 e 10 dicembre. Nel capoluogo romagnolo a festeggiare sono state Carolina Quartarolo e Aurora Santini, che hanno vinto il titolo di campionesse italiane rispettivamente nella categoria LC3 allieve 4 e nella categoria LB3 junior 1. A Cesenatico, ai campionati italiani Aics, hanno cantato vittoria Elettra Lurci e Caterina Rossi Vienni, che sono riuscite a conquistare l’oro nazionale nelle categorie A e C. Molti anche i piazzamenti sul podio da parte delle ragazze della Ferrucci Libertas. In particolare sono da registrare i podi Fgi di Alice Ucciardo (vice campionessa categoria LB3 junior 1), Alessia Petroni (bronzo categoria LB3 junior 2), Azzurra Mariotti (bronzo categoria LC3 junior 1) e Giada Melaragni (bronzo categoria LB3 allieve 3), mentre sul fronte Aics ecco gli ottimi risultati ottenuti da Ginevra Civera (argento categoria C), Lucrezia Maurici (argento categoria C), Elisa Batini (argento categoria S), Arianna Medici (primo posto nelle specialità corpo Libero e trave) e Francesca Nepi (terzo posto specialità trave). Prestazioni importanti, seppur senza piazzamento in zona medaglie, anche per Gaia Ciottoli (sesto posto Fgi categoria LB3 junior 2), Matilde Ucciardo (ottavo posto Fgi categoria LB3 junior 1), Emily Luka (quarto posto Fgi categoria LB3 allieve 3), Esmeralda Morozzi (nono posto Fgi categoria LB3 allieve 2) e Azzurra Gonfiantini (ottavo posto Aics in classifica generale, categoria C). Alla luce dei risultati ottenuti non può che essere raggiante Franco Picchiarini, presidente della Ferrucci: "Abbiamo ottenuto affermazioni di grande prestigio e non possiamo che esserne orgogliosi. Questi risultati sono il coronamento di un’annata speciale per noi, in cui le nostre ragazze hanno messo un sigillo importante e meritato, per il quale ringraziamo le allenatrici Vera Nicoletta Bronova e Nadia Koleniskova che hanno fatto un lavoro encomiabile. I nostri successi dimostrano che nonostante le difficoltà la Società Ginnastica Ferrucci Libertas ha saputo sempre tenere alto il prestigio della Pistoia sportiva".

M.F.