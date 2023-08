Ferragosto in Musica, Filarmonica Borgognoni in Piazza del Duomo

In programma per domani, giovedì 10 agosto l’appuntamento annuale con il Concerto di Ferragosto della Filarmonica Borgognoni in piazza del Duomo alle 21.30. La banda, composta per l’occasione da trenta musicisti sotto la direzione del maestro Carlo Cini, allieterà questa speciale serata attingendo da un ampio repertorio musicale, che spazierà da Beethoven ai Beatles. Una predilezione verrà data a composizioni di musica leggera, particolarmente adatte a una festa estiva, all’aperto, nella notte di San Lorenzo. "Come ogni estate – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale – il 15 agosto torna l’appuntamento con il concerto, organizzato da “Socialmente” con il Comune di Pistoia, della Filarmonica Borgognoni, che ci allieta con le sue note e offre la possibilità di trascorrere insieme una bella serata estiva. È un connubio tra la buona musica e il magnifico scenario di piazza del Duomo, un evento che valorizza il nostro centro storico e richiama sempre tanti appassionati di musica, pistoiesi e non solo." L’iniziativa è parte di “Estate in musica” a cura del Comune di Pistoia per il progetto di socializzazione dedicato alla terza età “Socialmente 2023-2027”, con Auser Territoriale Pistoia A.n.t.e.a.s. Pistoia, Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.p.d. Pistoia Aps e A.r.c.i. Comitato Provinciale. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, con possibilità di attivare il trasporto gratuito per gli ultrasessantenni con difficoltà motorie. Per informazioni AnzianInforma, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30, ai numeri 0573.1716429 e 0573.505243.