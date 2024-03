Fermento in quota. Riflettori, risorse e... la prima candidatura. C’è Tonarelli in pole

Il centrodestra ’non molla’ la montagna pistoiese. Lo dimostra l’attenzione volta al territorio, anche con la recente organizzazione degli Stati generali della Montagna; lo conferma la rinnovata energia con cui le forze politiche, Fratelli d’Italia in particolare, sono pronte a rituffarsi in clima elettorale dopo un’avventura – quella della giunta Danti – finita anzitempo –. Mai come in questo caso voltare pagina sarà un compito arduo, compito che sarà con ogni propabilità affidato ad Andrea Tonarelli. Sarà proprio il 34enne ingegnere cutiglianese, finora capogruppo Fdi in consiglio comunale nonché tra i consiglieri provinciali più attivi, il cavallo sui cui punterà il centrodestra per il bis.

Tonarelli, un bilancio degli Stati generali della Montagna?

"È stato un ottimo successo. Non solo per noi di Fdi, ma anche per la montagna tutta. Un attenzione non scontata, ma frutto di un interesse continuo e programmatico degli ultimi anni grazie a sinergie a tutti gli stadi, dal Governo alla Regione. Non era scontato portare qui esponenti di spicco come il ministro Daniela Santanchè. Ma gli Stati generali non sono soltanto una vetrina politica: ci sono risultati concreti, come lo stanziamento di risorse importanti avvenute in questi anni, non ultimi il decreto Appennini e i ristori della Regione Toscana su cui lavoravamo dal consiglio straordinario fatto in Abetone con il presidente Giani a gennaio 2023".

Capitolo aiuti. Come sfruttare queste risorse?

"Questo è un filo diretto che va mantenuto per permettere alla nostra montagna di crescere. Nel nostro territorio c’è un grande fermento imprenditoriale e voglia di fare. Abbiamo tantissime partite iva giovani. Dobbiamo essere bravi ad investire risorse per le iniziative e le energie degli ’under’, incanalandole positivamente per creare ulteriori posti di lavoro e attività economiche. In tre parole, dobbiamo scatenare energia".

La giunta è caduta: cosa non è andato in questi due anni?

"È mancato dialogo con le forze che componevano il consiglio e con i cittadini, rapporti che sono alla base di una buona amministrazione. Solo con un costante confronto con il territorio e con il lavoro di squadra si possono ottenere risultati. È stata una pagina dolorosa, per chi come me crede nella politica e nelle istituzioni, ma è passato. Abbiamo per questo ritenuto giusto dover rendere la parola ai cittadini".

Le indiscrezioni dicono che sarà lei il prossimo candidato sindaco del centrodestra: è pronto a raccogliere questa sfida?

"Ci sto riflettendo. Riallacciandomi a quanto detto, dalla sfiducia nei confronti del sindaco e la conseguente caduta del consiglio comunale sento una grande responsabilità, quella di dare una alternativa credibile ai cittadini. Sono consapevole che la squadra, la condivisione e soprattutto il rispetto siano fondamentali: la risposta arriverà certamente dal territorio e dal dialogo con tutti".

Parla già da candidato, però. Quindi le chiedo, se diventasse il prossimo sindaco, da quali priorità partirebbe?

"Serve una visione lungimirante per poter vivere bene e invertire la rotta dello spopolamento attraverso il ripristino dei servizi essenziali: scuola, salute e trasporti. Intervenire a favore delle giovani coppie e del recupero del patrimonio edilizio. Permettere agli imprenditori di investire e di valorizzare i nostri prodotti tipici di filiera, risolvendo le problematiche legate alla troppa burocrazia. Rilanciare i nostri prodotti enogastronomici e del sottobosco. Continuare ad investire nel turismo, sia ’bianco’ sia legato ai borghi medioevali: Abetone Cutigliano deve vivere 365 giorni all’anno, come merita".

Alessandro Benigni