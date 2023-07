Fermato per un controllo Aveva rubato lo scooter Denunciato dalla polizia

Un movimento sospetto durante un controllo: e così, dopo le verifiche, è scattata la denuncia per ricettazione. Nei guai è finito un ragazzo, accusato di aver rubato uno scooter. A scoprirlo gli agenti della polizia che lo hanno fermato durante un controllo in strada. Sembra che il giovane fosse già noto alle forze dell’ordine, per precedenti specifici.

Il controllo è scattato martedì pomeriggio: gli agenti della Questura di Pistoia erano impegnati in servizi preventivi disposti per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle manifestazioni legate ai festeggiamenti di San Jacopo, quando hanno notato un ragazzo, già conosciuto agli uffici, che era alla guida di uno scooter. I poliziotti lo hanno perciò fermato per procedere a un controllo. I loro sospetti sono aumentati quando hanno notato il conducente spegnere il motore in modo inconsueto, ovvero tappando il foro della marmitta, anziché spegnere il quadro.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che lo scooter era stato rubato a Pistoia nei giorni scorsi.

Al termine degli atti il motorino è stato subito restituito al legittimo proprietario ed il ragazzo denunciato per ricettazione.