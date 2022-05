Escursionista si ferisce nel bosco, soccorsa da vigili del fuoco e Sast

Pistoia, 8 maggio 2022 - Una squadra vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta intorno alle 13.00, per il recupero in un luogo impervio di una donna 57 anni che si è infortunata durante un'escursione. L’infortunata , è riuscita a chiamare da sola il 112 fornendo la posizione esatta in cui si trovava, tra Statigliana e Pian di Stazzana , nel comune di Pistoia. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata con un'autopompa e una Campagnola Saf (speleo alpinistica fluviale), che si è coordinata con il personale del Sast (Soccorso alpino e spelologico toscano) arrivato sul posto.

Insieme, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino, hanno percorso un sentiero sterrato con il fuori strada fino a che la strada sconnessa lo permetteva e poi hanno proseguito a piedi fino a raggiungere la donna infortunata, che è stata recuperata e riportata sulla strada asfaltata con l’aiuto della barella toboga e quindi consegnata alle cure dei sanitari.

pa.ce.