Fenice pronta per la delicata trasferta a Scandicci. La sfida salvezza è l’ultima gara di Testi in panchina

A Scandicci per chiudere l’andata con un successo. Ritrovata la vittoria sabato scorso contro Reggio Emilia in casa, il Pistoia Volley La Fenice, verosimilmente per l’ultima volta con Cristiano Testi in panchina (il coach chiuderà anche la sua seconda avventura alla guida della prima squadra, rientrando nei ranghi del settore giovanile, al suo posto annunciato un nuovo allenatore, il terzo stagionale), giocherà domani pomeriggio, a partire dalle 18, in casa della Pallavolo Scandicci-SDB.

Sfida-salvezza davvero delicatissima per le pistoiesi, con 3 punti in palio preziosissimi: le fiorentine sono ultime a quota 8 assieme alle colleghe del Fossato Volley (Perugia), ma penultime per miglior quoziente-set, le nostre portacolori terz’ultime a 9 e per l’occasione al gran completo, come ci fa sapere il dirigente fenicino Maurizio Lucchesi. "Tutte e 12 a disposizione".

Importantissimo l’impegno. Urge davvero vincere, meglio se nettamente, con un 3-0 o 3-1, proprio per scavare un solco con le ultime della classe e tirare così una bella boccata d’ossigeno nella corsa verso la salvezza. Solo dopo si potrà pensare al nuovo trainer e a sistemare un’annata sin qui deficitaria, con già due tecnici dimissionari (il già citato Testi e lo sfortunato Luca Barboni, che tra Pistoia e Borgo a Buggiano ha raccolto in pochi mesi una messe di delusioni).

Gianluca Barni