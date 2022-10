23 ott 2022

Federico Boraggini morto nell'incidente sulla Porrettana, chi era il giovane volontario

Amante degli animali, soccorritore alla Croce Verde di Sambuca Pistoiese, dipendente in una pizzeria. Paese in grave lutto per la scomparsa del giovane, il sindaco: "Un dolore che strazia il cuore"