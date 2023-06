Fdi esulta: "Restituito patrimonio alla città"

"In pochi anni piazza della Resistenza è tornata ad essere vissuta dalle famiglie, e questo grazie agli investimenti del Comune e di tutti quei soggetti, anche privati, che hanno rivitalizzato questo straordinario parco". Lo afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, guidato da Francesco Pelagalli. "In quell’area l’Amministrazione ha finora investito circa 600mila euro realizzando l’illuminazione a led e la nuova area giochi, e intervenendo con la manutenzione e il monitoraggio delle piante decennali presenti. La riapertura del chiosco e il ritorno delle giostre per i bambini, hanno contribuito al miglioramento del parco. Ricordiamo tutto questo – dice Pelagalli – per rispondere alle affermazioni di Legambiente sul ’troppo degrado’ di piazza della Resistenza e sulla presunta ’trasformazione dell’area in un parco giochi’. Noi siamo orgogliosi di aver restituito questo patrimonio pubblico ai cittadini e, soprattutto, ai bambini – contrattacca – offrendo uno spazio di socializzazione importante alle famiglie e non solo. Certamente ci sono ancora degli investimenti da fare, ad esempio sui camminamenti e sulla vasca, ma il Comune in questi anni ha già operato una trasformazione importante. Oggi assistiamo ad una frequentazione massiccia di famiglie con bambini, grazie agli investimenti nella nuova area giochi, con un chiosco ri-aperto grazie ad un bando pluriennale, il ritorno della giostra dopo anni e l’apertura di una nuova gelateria – conclude l’esponente di Fdi –. Un parco che è frequentato anche di sera grazie ai 70 corpi illuminanti inseriti e un nuovo sistema di video-sorveglianza. Nessun degrado, anzi una florida rinascita apprezzata dall’intero quartiere e dalla città".

red.pt