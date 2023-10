Fdi attacca la Provincia: "Rinviare la fase T2 con Autolinee Toscane"

Il primo novembre segnerà l’inizio della tanto discussa seconda fase della gara regionale per il trasporto pubblico, fase che comporterà l’applicazione di tagli significativi pari a 800mila chilometri nella nostra provincia. In risposta a questa situazione, che si annuncia critica, i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia (Francesca Capecchi, Andrea Tonarelli e Lorenzo Vignali) hanno lanciato un accorato appello all’ente di San Leone: "La Provincia dovrebbe richiedere con urgenza il rinvio della fase T2 – affermano – serve un’attenta riflessione prima dell’attuazione di tagli così drastici. Sussistono ancora molte incertezze riguardo al futuro di alcune tratte e non possiamo permettere che sia proprio il nostro territorio a pagarne le conseguenze. La proposta della Provincia, alternativa a quella di At, non è ancora stata comunicata ai comuni e il tempo stringe – concludono da Fdi – non siamo ancora a conoscenza di quali corse verranno mantenute e quali verranno eliminate. A oggi, manca persino un piano di reintegro per le tratte che subiranno tagli".