Fate largo, arriva San Bartolomeo Due giorni di festa per i più piccoli

Un rituale che si rinnova per i grandi, principalmente le famiglie con bambini, accompagnati dalla fede, ma anche una piacevole occasione di ritrovo per i più piccoli che approfittano del momento per strappare alle richieste dei genitori il permesso a ottenere un chicco, una collana di pippi o un balocco. Tutto si può nell’amatissima Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini, che attorno alla piazza di San Bartolomeo vede tradizionalmente il suo svolgimento, con il mercato dei banchi di giocattoli e dolci con l’immancabile corona di San Bartolomeo e il suggestivo rituale dell’unzione dei bimbi per assicurar loro la protezione del Santo. Si parte oggi alle 17.30 con i primi vespri e la benedizione dell’olio, alle 19 si prosegue con la messa e la benedizione dei fedeli fino alle 23 nella chiesa di San Bartolomeo. Domani l’agenda delle celebrazioni si apre alle 8, per poi ripetersi alle 10 (celebrata dal vescovo Tardelli) e alle 19. Le benedizioni, che si interromperanno solo durante le celebrazioni, andranno avanti fino alle 13 e poi riprenderanno alle 15.30 per terminare alle 23. Durante la festa nel giardino della chiesa di San Bartolomeo animazione per bambini. In occasione della Festa di San Bartolomeo, i Musei Civici saranno aperti con ingresso gratuito: domani, giovedì 24 agosto, il Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico in orario pomeridiano 15-19.

Per consentire lo svolgimento della Festa in sicurezza sono come di consueto adottate modifiche alla viabilità nella zona adiacente la piazza e la chiesa. Dalle 14 di oggi e fino alle 1.30 di venerdì 25 agosto sono questi i provvedimenti in vigore: in piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via porta Guidi, Vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (tratto da piazza San Bartolomeo a via Trenfuni) e via Porta San Marco (tratto da piazza San Bartolomeo a Vicolo Chiappettini) divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli. Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo indicato attraverso via Filippo Pacini, via San Pietro e via dei Baroni. In via Porta al Pantano (tratto da via dei Baroni a via Trenfuni) sarà temporaneamente invertito il senso di circolazione nella sola direzione via dei Baroni - via Trenfuni. In via Filippo Pacini (tratto da Vicolo Villani a Vicolo Gora) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

l.m.