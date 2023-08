"Fasce deboli in difficoltà Senza il supporto del Rdc"

"Sono molto preoccupato per la decisione del governo Meloni di eliminare il reddito di cittadinanza, una misura che svolgeva un ruolo fondamentale nel fornire sostegno alle persone povere e fragili della nostra società". A dirlo è Marco Furfaro, deputato pistoiese del Partito Democratico, che interviene con decisione su uno dei temi più scottanti degli ultimi giorni. "È vero che in ogni sistema possono esserci individui che tentano di approfittare delle misure di sostegno, ma non possiamo far pagare a chi è già in una situazione di fragilità per le azioni di pochi ’furbi’ – mette in chiaro –. Tagliando il reddito di cittadinanza, la destra sembra colpire duramente le fasce più vulnerabili della popolazione, aumentando il rischio di ulteriori difficoltà e disuguaglianze sociali".

Un taglio che, soltanto sul nostro territorio, metterebbe a rischio un sostegno per oltre duemila persone, secondo le stime della Cgil. "La destra doveva difendere gli italiani, ma appena arrivata al Governo ha tolto ogni strumento di aiuto contro la povertà – aggiunge Furfaro – prima cancellando il fondo affitti, poi quello contro la morosità incolpevole e ora il reddito di cittadinanza. Si poteva cancellare il reddito, certo, ma si dovevano prevedere altri strumenti. Invece, centinaia di migliaia di famiglie in Italia, e moltissime a Pistoia, rimarranno senza niente. Una cattiveria che fomenterà solo rabbia sociale e distanza dalla politica – conclude il parlamentare del Pd –. Tomasi e gli altri esponenti della destra pistoiese farebbero bene a pensare alla vita dei cittadini rimasti senza aiuti, anziché fare campagna elettorale per le Regionali".

"Presto il nostro Comune si troverà a fronteggiare gravi conseguenze a causa di questa decisione – gli fa eco Matteo Giusti, consigliere comunale dem –. Le difficoltà che gli uffici dei servizi sociali hanno incontrato negli anni passati si amplificheranno, mettendo a dura prova la macchina comunale nel trattare questo tema così importante. Il silenzio dell’Amministrazione sulla questione mi preoccupa ancora di più. Spero vivamente che il comune di Pistoia non si faccia travolgere da questa situazione che il governo Meloni scarica direttamente sui territori – chiude –. È fondamentale che il sindaco si prepari ad affrontare le situazioni di emergenza che presto potrebbero essere alle nostre porte".

albe