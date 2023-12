Farmacie prese d’assalto: "Accessi moltiplicati"

PISTOIA

Farmacie prese d’assalto così come il pronto soccorso dell’ospedale e così il territorio pistoiese, ancora una volta, mostra tutta la sua fragilità sotto il profilo dell’assistenza sanitaria territoriale soprattutto per quanto riguarda la guardia medica. Numerose le segnalazioni dei cittadini pistoiesi in questi giorni di festa. Persone attaccate per ore al telefono per riuscire a contattare un medico che possa visitarli.

"Credo sia una vergogna attendere quaranta minuti e oltre al telefono il giorno di Santo Stefano, dopo essere riuscita a prendere la linea per sentirsi rispondere di richiamare alle 20 di sera perché il medico sarebbe arrivato a quell’ora – ci scrive una lettrice –. Ti scoraggi solo a pensare di dover passare un tempo indefinito al telefono solo per riprendere la linea. E poi ci si lamenta se il pronto soccorso viene invaso? Va sempre tutto bene per tutti fino a quando non hai bisogno, altrimenti ti arrangi". La stessa cosa è accaduta ad un’altra residente di Pistoia, guardia medica reperibile solo nella tarda serata nel giorno festivo. "Ho chiamato alle 20.30 del giorno di Santo Stefano e mi hanno risposto che il medico di guardia a Pistoia non c’era - racconta -. Hanno provato a passarmi la guardia medica di Agliana e poi quella di Quarrata ma anche in quel caso nessuno rispondeva. La telefonata si è conclusa con la speranza che qualcuno mi avrebbe richiamato". "Proprio sotto Natale abbiamo assistito ad un picco delle sindromi influenzali – spiega la presidente di Farcom Sandra Palandri –. Rispetto agli anni passati abbiamo visto moltiplicare gli accessi nel nostro presidio del viale Adua, aperto anche il giorno di Natale. Tutti gli accessi sono stati per l’influenza e per consulenze su quali medicinali prendere. Ovviamente come farmacisti cerchiamo di aiutare i pazienti il più possibile ed indirizzarli nei canali giusti onde evitare che vadano ad ingolfare l’ospedale ma è effettivamente una situazione difficile. Credo che la sanità territoriale vada rivista, vanno previsti filtri che facciano sentire i cittadini assistiti in modo da liberare l’ospedale da situazioni che possono essere gestite a domicilio". Ed uno dei reparti che sta soffrendo del picco influenzale è proprio quello di Pediatria guidato da Rino Agostiniani. Tantissimi i bambini finiti in reparto per l’influenza sotto i giorni di festa. "Abbiamo assistito ad un aumento degli accessi – spiega il primario –. Nei più grandi sono le conseguenze dell’influenza, mentre i più piccoli, di pochi mesi spesso sono affetti dal virus sinciziale che è tornato prepotentemente a farsi sentire. Purtroppo ci aspettiamo una nuova ondata a gennaio, siamo preparati".

Michela Monti