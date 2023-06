Fari puntati sulle serre agricole Vivaismo e politica d’accordo "Semplificare le normative"

Nelle ultime settimane la discussione si è animata, a livello regionale, sulle norme stringenti che ci sono per le serre agricole temporanee che hanno creato un discreto allarme fra gli addetti ai lavori. Ebbene, durante l’incontro che si è tenuto in questi giorni con Confagricoltura Pistoia, l’assessore regionale all’agricoltura – nonché vicepresidente della Regione – Stefania Saccardi ha dato la sua disponibilità a proporre ad Eugenio Giani, nonché al collega di giunta Stefano Baccelli, di trovare una linea chiara ed univoca per l’allentamento delle norme stesse. Un argomento al centro di atti ufficiali da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi, nonché rafforzati anche dalla presenza all’incontro dell’assessore comunale al vivaismo Gabriele Sgueglia, di quello all’urbanistica Leonardo Cialdi e del sottosegretario, con delega al florovivaismo, Patrizio La Pietra. "Il vivaismo è un settore molto specifico di primaria importanza a livello nazionale che in Toscana vale circa 800 milioni di euro (l’80% destinato all’esportazione) – le stime del presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri – ecco perché il tema delle serre è fondamentale: la semplificazione dei percorsi è necessaria per i vivaisti pistoiesi".

"È un argomento centrale per noi vivaisti – conferma Andrea Zelari, presidente di Confagricoltura Pistoia e volto noto del mondo "green" pistoiese - perché le serre e la protezione delle piante negli ultimi anni sono diventate sempre più importanti, anche a causa dei cambiamenti climatici: che facciamo, le rimuoviamo e poi rimontiamo?". Sulla stessa lunghezza, ed approfondendo ulteriori aspetti prettamente tecnici, anche il direttore di Confagricoltura Pistoia. "Va trovata una soluzione tecnico-normativa che consenta ai vivaisti e ai florovivaisti di mettere a posto la situazione delle serre temporanee – dice Daniele Lombardi – perché ci sono diverse leggi che nel tempo si sono susseguite e hanno creato un vulnus che non permette ai nostri agricoltori di avere le serre a puntino sul piano normativo. Quindi noi chiediamo alla Regione, soprattutto, di legare la durata della vita delle serre alla durata della vita dell’azienda".

Le conclusioni, come detto, affidate alla vicepresidente della Regione Toscana. "Sono venuta ad ascoltare – conclude Saccardi – e credo che sia doverosa una interlocuzione e un ascolto da parte della Regione di un settore che è uno dei più importanti. Il vivaismo vive un momento molto importante e, dopo i mesi del Covid, è uno degli ambiti che muove una quantità molto importante di occupazione e di valore, anche in termini di esportazione, e quindi sul tema delle serre credo che sia necessaria una riflessione della Regione".

