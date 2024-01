"Fare rete e impegno sociale per lasciare il segno"

Sul tavolo anche le molte cose fatte. Importanti e strategiche per crescere ancora. Come quella densa rete di eventi finalizzati a promuovere il territorio, dall’arrivo de "La Toscana in Bocca" al Castello dell’Imperatore di Prato a "Pistoia Città del Natale" (che ha registrato un grandissimo successo), passando per "Un Altro Parco in Città" e molteplici altre iniziative. Non è venuto mai meno, ha evidenziato Spampani nel corso della sua relazione, l’impegno sociale.

La recente alluvione che ha messo in ginocchio entrambe le province è stata affrontata con un duplice approccio: muovendosi sul piano istituzionale, per ottenere i ristori necessari alla ripartenza, e per via diretta, mediante l’organizzazione di momenti di beneficenza (il prossimo è in programma il 25 gennaio a Pistoia, per aiutare Quarrata con la cena "Delizie Solidali"). Non poteva mancare – è stato poi sottolineato – poi, un impegno deciso per contrastare la violenza di genere: l’adesione al progetto "Sicurezza Vera" ha consentito di fornire risposte tangibili ad un problema preoccupante, attraverso una formazione mirata nei pubblici esercizi.

"Questo è un momento – ha dichiarato il presidente regionale Aldo Cursano – di grande fermento per le imprese del terziario e di grande consenso per la Confcommercio. La nostra Associazione sta raccogliendo i frutti di anni di impegno e di lavoro, soprattutto nel territorio toscano e ancora di più là dove ha saputo interpretare al meglio il proprio ruolo, come nei territori di Pistoia e Prato. Il successo lo fanno gli uomini e le donne, non le dichiarazioni di intenti, e chi gestisce l’organizzazione qui ha saputo interpretare al meglio le esigenze di rappresentatività e di sostegno che venivano dalle imprese".

"Si tratta – ha concluso Spampani – di scalare una marcia tutti insieme, facendo rete. I nostri territori se lo meritano e hanno tutte le risorse per farlo succedere. Confcommercio rivendicherà con forza crescente questa ambizione, perché la competizione globale rischia di diluire le nostre potenzialità. Noi, invece, vogliamo sempre di più attestarci come History makers. Siamo convinti che l’ecosistema di imprese che rappresentiamo abbia tutti gli strumenti giusti per alzare il livello d’ingaggio: da parte nostra, si tratta di creare le condizioni per farle competere. Anche nel 2024 eserciteremo una funzione di orientamento strategico irrimandabile. Vogliamo davvero mettere il territorio sulla mappa".