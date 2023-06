Fantasmagoria della letteratura italiana", Maurizio Tempestini presenta una rilettura divertente dei grandi autori"

Prendi Dante e spoglialo della Divina Commedia, con l’invito a immaginarlo anziché ‘sommo poeta’, ramingo per l’Italia accompagnato da una certa Beatrice. E Boccaccio che fa? Mica scrive il Decamerone. Semmai "Le dieci jornate". Perché lui in realtà si è stabilito a Napoli e tra mille peripezie, nel mezzo la peste, ha incontrato una badessa e ne è diventato amante. Veniamo allora a Galileo Galilei. Scienziato? Macché, musicista. Sono irriverenti controstorie quelle contenute in "Fantasmagoria della letteratura italiana" (Transeuropa, 2023) ultimo libro dell’autore Maurizio Tempestini al centro di una presentazione-evento che si terrà oggi alle 18 alla libreria-bacaro Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22. Un viaggio brillante e fantastico che racconta i giganti della nostra letteratura immaginando per loro una vita diversa, un’esistenza da scrittori mancati. Capita dunque d’incontrare nella lettura sì Dante, il Boccaccio o Galileo, ma pure il Petrarca, Ariosto, Tasso, Parini, Alfieri, Foscolo, Capuana, Pascoli o Montale tutti presentati al contrario, in una esilarante rilettura alla ‘sliding doors’ o forse più semplicemente frutto di una creatività intellettuale, quella dell’autore, assai vivace. In dialogo con l’autore a Lo Spazio ci saranno Milva Maria Cappellini e Cesare Sartori.

l.m.