Famiglie sulle barricate "Buche come crateri e quel ponte fantasma Solo promesse vane"

Una strada, un torrente, un confine e una denuncia ricorrente: incuria. È la parola principe con la quale viene definita la situazione in una parte della valle del Vincio da alcuni residenti, e che coinvolge circa 60 famiglie, dal verde lasciato a se stesso, buche sul manto stradale e l’annosa questione del ponticino sul Vincio. Ma andiamo con ordine. Via del Falserone inizia da via della Buca, ironia della sorte. Poi diventa via Castellina e Condotti strada del comune di Pistoia, ma che sfocia nel comune di Serravalle. All’incirca sul confine del comune termina la strada asfaltata e diventa ancora più compromessa con sassi, prepotenti avvallamenti e piante che convergono sulla carreggiata immaginaria. La strada collega ugualmente alcune abitazioni presenti sul quel territorio.

Ne è voce Leonardo Buti che racconta come "fino a quando non è venuto a mancare, ci pensava mio padre a tappare le buche della strada e a mantenere il verde, poi l’ho fatto io finché ce l’ho fatta. Sia per i 200 metri di mia competenza che per quel più di un chilomentro che non lo è. Quindi tra andata e ritorno 2 chilomentri a mie spese, ma oltre a questo adesso non ce la faccio più con il tempo e anche con la voglia. La cosa più grave riguarda le buche: se uno avesse un familiare e deve arrivare un’ambulanza, non so come potrebbe fare. Ho parlato con il Lunardi almeno per aiutarci con il verde e per un po’ di stabilizzato per tappare le buche. Non chiediamo nulla di che, però niente – dice ancora Buti –. Il rimpallo è tra Consorzio, Comune e Regione, perché siamo a cavallo tra due comuni limitrofi. È una vecchia redola di demarcazione di confine che separa due comuni. Noi siamo nel mezzo, e ci becchiamo le buche". Le richieste corali sono di attenzione verso la strada con le sue voragini, l’incuria generale di fossati lasciati a se stessi, e attenzione agli alberi che piegano sulla carreggiata.

Senza dimenticare la questione che riguarda la mancata realizzazione del guado sul Vincio, dal 2019, "una ferita sempre aperta" dicono i residenti della zona che sono costretti a percorrere chilometri in più solo semplicemente per raggiungere la fermata del bus per andare a scuola, se non anche, a volte, scegliendo di attraversare a piedi nudi il corso d’acqua come fanno dei giovani studenti per abbreviare il percorso per tornare a casa. Così che l’unico piccolo stradello nell’alveo completamente ricoperto di piante, viene mantenuto accessibile dai residenti.

"La situazione è sempre peggiore, ogni volta che piove si aprono voragini, i cigli non sono manutenuti e abbiamo difficoltà e paura a far venire parenti a trovarci – commenta Francesco Marrazzi, residente –. Grazie a Dio per adesso nessuno ha avuto bisogno, ma non si sa se i mezzi di soccorso riuscirebbero ad arrivare. Da quattro anni abito qui e i problemi sono sempre questi: ho spedito documentazioni agli enti preposti, alla polizia municipale, all’assessore Bartolomei, al Comune di Pistoia e per conoscenza a residenti e al comitato per il Ponticino. Oltre alla mancanza dell’importante guado, il letto del Vincio dell’Ombrone, per il quale paghiamo, fa schifo. Noi si paga, per avere? Niente. Promesse vane. Incuria generale che può creare pericoli per la salute".

Gabriele Acerboni