Falegnami, muratori e baristi Ma anche cinque educatori Le opportunità di impiego nelle aziende e negli istituti

Finisce l’estate e ripartono le offerte di lavoro sul nostro territorio. Tanto gli annunci per posizioni disponibili tra le province di Pistoia e della vicina Prato. Vediamo insieme quelle più interessanti. A Prato, si ricerca un tecnico installatore per attività impiantistica e sistemistica per le infrastrutture di rete, diagnosi dei guasti, cablaggi, manutenzione apparecchi. Gradito possesso dei patentini PAV – PES, corso sicurezza lavoratori ad alto rischio, gradita conoscenza del PLE ed esperienza nel settore. Informazioni e candidature al numero 339 7946502 oppure, via e-mail, a [email protected]

Sempre in zona Prato, si ricercano due elettricisti con esperienza. Vengono richieste mansioni di installazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici in ambito civile ed industriale. Informaizoni e candidature allo 0574 632386 oppure, via e-mail, a [email protected] Un altro elettricista, inizialmente part time, viene ricercato da un azienda pratese. Il lavoro vede la necessità di trasferte su Pistoia e Firenze. Possibilità di trasformare il contratto in full-time. Richiesta esperienza. Per informazioni e candidature contattare Saimon Conti al numero 391 4356070. Per pulizie dentro uffici e condomini nella zona di Prato e Campi Bisenzio, Ali Service circa due addetti alle pulizie. Informazioni e candidature al 335 1022879 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]

Passando alla Valdinievole, si ricerca un operaio in cartiera ad Uzzano.. La persona sarà addetta alla conduzione di macchina ribobinatrice per rotoli industriali e carta igienica Jumbo. Richiesta esperienza nel settore. Orario di lavoro dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, dal lunedì al venerdì. Informazioni e candidature [email protected], all’attenzione del signor Massimo Monti.

A Larciano, azienda di falegnameria ricerca un montatore di infissi in legno. Si richiede esperienza nella mansione, possesso patente B e disponibilità a trasferte. Si offre contratto full time a tempo determinato. Per informazioni contattare il titolare, Alessio Calistri, al numero 338 4613148, oppure via e-mail a [email protected] Azienda edile di Buggiano, invece, cerca un apprendista escavatoristamuratore. Si richiede possesso patente B, disponibilità a frequenza corsi di formazione. Viene offerto contratto di apprendistato a tempo pieno e determinato. Per candidature contattare il signor Alessandro Foddis al 349 3905002 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]

Cambiamo ambito: il ristorante "Piccolo Borgo" ricerca un cuoco con esperienza per preparazione della linea, piatti di carne, pesce e primi piatti. Richiesta esperienza nella mansione. Informazioni e candidatura al numero 389 2562877 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]

Ben cinque educatori sono richiesti dalla cooperativa "Fuorischema". Si ricercano persone laureate addette ad attività educative da svolgersi con alunni con disabilità, in contesti scolastici dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Informazioni al numero 0574 673201 oppure, via e-mail, a [email protected] Spazio anche per gli aspiranti baristi e camerieri: il bar Dorsi ricerca una persona con esperienza nell’utilizzo della macchina del caffè e nella preparazione dei principali cocktail classici da bar. Per informazioni e candidature chiedere di Katy allo 0574 461298, oppure scrivere a [email protected]

Sempre alimenti, ma di tutt’altro genere, al reparto macelleria di un supermercato di Iolo, dove si cerca un addetto da inserire nell’organico. Info e candidature a [email protected] Un ristorante di Prato, infine, cerca un commis di sala con mansioni di servizio ai tavoli, preparazione di bevande al banco, pulizia tavoli e ambienti di lavoro. Lavoro part time 30 settimanali. Preferenze per coloro che hanno maturato esperienza nella mansione. Informazioni al numero telefonico 337 774250 oppure via e-mail a [email protected]

Francesco Storai