Fabroni Sound Garden", Seconda Edizione per un Teatro Sonoro a Pistoia"

Seconda azione sonora domani per il "Fabroni Sound Garden", seconda edizione che trasforma il giardino d’autore di Palazzo Fabroni in un vero e proprio teatro sonoro all’insegna del linguaggio contemporaneo, secondo un progetto ideato da Tempo reale con la collaborazione di Comune di Pistoia e rete civica museale, con il contributo di Fondazione Caript e Regione. La missione di Fabroni Sound Garden è quella di far dialogare l’architettura e lo spazio con la musica. Così accadrà anche domani con un intervento personalizzato per la serata pistoiese: protagonista sarà l’americano David Moss, tra i più innovativi cantanti della musica contemporanea, che porterà il suo lavoro prodotto con Tempo Reale e presentato alla Biennale di Venezia dal titolo "Many more voices". Nell’azione sonora la voce di Moss si interfaccerà con l’elettronica, interagendo con l’universo digitale senza confine dei musicisti di Tempo Reale. I riferimenti da cogliere sono quelli alla musica di consumo e alla sperimentazione sonora più profonda. Come ognuna delle tre azioni, anche questa è a ingresso gratuito e prenderà il via alle 19. Ultimo appuntamento a chiudere questa nuova edizione sarà martedì, stesso luogo e stessa ora. Sul set del giardino si ‘muoveranno’ i musicisti del Tempo Reale Electroacustic Ensemble guidati da tre conductor nella riproduzione di una sorta di "4 cantoni" dove molto sarà improntato all’improvvisazione e alla libertà di creare. Informazioni su www.temporeale.it. L’edizione di quest’anno è dedicata all’architetto Michele Fiesoli.

l.m.