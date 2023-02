Fabbiana, danni a fine cantiere: famiglie al gelo

Grande il disagio dei residenti che chiedono aiuto (Acerboni/FotoCastellani)

Pistoia, 27 febbraio 2023 – Un periodo non facile per alcuni abitanti della prima collina pistoiese. "Sembra che una maledizione si sia abbattuta sulla zona di Fabbiana", dicono. Dopo diciannove giorni, fino a giovedì scorso, senza telefono per il taglio di un cavo caduto a terra insieme ad alcuni pali, adesso una decina di famiglie si trova ad affrontare danni e problemi dopo i lavori alla linea elettrica. Gli interventi per sostituire i pali dell’elettricità nella zona Piteccio - Fabbiana che nel frattempo è stata dotata di generatori sono iniziati a dicembre. "Quando alla chiusura dei lavori è stata riallacciata la rete normale, abbiamo sentito un botto e mi è scattato il salvavita – racconta la residente Francesca Balli –. Poi mi sono resa conto che non funzionavano più caldaia, lavastoviglie, asciugatrice e il modem. Ho chiamato subito il tecnico della caldaia che non ha potuto aggiustarla per mancanza del pezzo, quindi è da venerdì che sono senza. Sono nuovamente senza riscaldamento e senza internet con mio figlio che ne necessita per la scuola".

La zona interessata dai lavori comprende via Greppo e Pianella, via Fabbiana e Poggio e Tarole. Una decina le famiglie coinvolte che abitano in piccole borgate ma anche in case isolate come Tiziano Levanti che racconta: "Ho visto un flash al cancello elettrico mentre uscivo per camminare e quando sono tornato non funzionava più. Non solo, le pompe della stufa erano bruciate come anche i due Tv e i due decoder. Ho chiamato d’emergenza chi mi potesse aiutare. Anche il mio numero civico rientra come gli altri tra quelli del cartello verde affisso per i lavori". Nei cartelli di avviso lavori era infatti possibile vedere vie e numeri civici interessati. "Ero al lavoro, sono rientrato e mia sorella mi ha raccontato di aver visto come una fiammata uscire dalle spine – dice Stefano Cinotti –. Il salvavita era scattato e quando l’ho riattivato ho visto che il motorino del caminetto era bruciato, così come il boiler dell’acqua calda e vari altri piccoli elettrodomestici. Anche la scheda dell’autoclave è saltata con risultato che al momento ci troviamo senz’acqua e senza riscaldamento e nella nostra famiglia sono presenti una persona disabile e un cardiopatico". Disagi anche a casa di Mirko Bianciardi: "Ho una bimba di tre anni e mezzo, saremo al freddo almeno fino a giovedì. Qualcuno ci dovrà spiegare cosa è successo e di chi è la responsabilità".