Ex tempore di presepi l’8 dicembre al Lago del Santonuovo

Torna anche quest’anno "I colori e i sapori del Natale. Lago di Santonuovo in arte". La manifestazione che anima l’ambiente naturale intorno al lago creando l’atmosfera natalizia prevede una giornata, l’8 dicembre, dalle 10 alle 17, dedicata all’estemporanea di presepi, mentre il 9 e 10 dicembre saranno dedicati all’esposizione di prodotti tipici, artigianali, oggetti natalizi e degustazione di prodotti locali. "Anche le altre volte, in queste occasioni, abbiamo devoluto in beneficenza il denaro ricavato per associazioni che si occupano di persone in difficoltà. Quest’anno però – spiega Barbara Pratesi organizzatrice della manifestazione – abbiamo deciso, visti gli eventi alluvionali che hanno devastato il nostro territorio, che il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comune di Quarrata per sostenere le persone colpite dall’alluvione. Per questo motivo, oltre ai vari espositori, ci sarà anche un apposito banco per poter dare il il proprio contributo, anche attraverso un mio quadro". Per partecipare alla giornata dedicata alla realizzazione dei presepi con il concorso per i più apprezzati, occorre iscriversi entro il 7 dicembre. Le composizioni delle natività dovranno essere manufatti artigianali, senza quindi la presenza di statuine commerciali. Dal 10 dicembre i presepi saranno esposti nella chiesa di Santonuovo, fino al 6 gennaio quando verranno premiati i più belli dalla giuria artistica e popolare. Anche al mercatino dei prodotti tipici tutto dovrà essere realizzato a mano e in modo artigianale. Potranno partecipare artisti, decoratori, creativi amatoriali e produttori locali con le loro specialità enogastronomiche. Per iscrizioni e informazioni sul regolamento telefonare al 348.5644670. Durante le tre giornate ci saranno attrazioni a carattere natalizio per i più piccoli, e verrà installata una speciale cassetta postale per inviare a Babbo Natale la letterina.

D.G.