Ex Caselli, il sindaco deciso "Altri investitori in arrivo con gli oneri più bassi"

"Non capisco francamente la polemica dell’opposizione, visto che grazie alla scelta di abbassare gli oneri di costruzione saranno agevolate tutte quelle realtà che verranno nella città di Quarrata per investire, costruire e portare servizi primari importanti per i cittadini". Ha voluto controbattere così in una conferenza stampa ieri mattina il sindaco Gabriele Romiti alle critiche piovute dai gruppi di opposizione durante il consiglio comunale di lunedì sera. Fratelli d’Italia e Lega si sono espressi in maniera contraria alla riduzione degli oneri di costruzione dal 10% al 5% per le aree a destinazione sociosanitaria, calcolando in circa un milione di euro la cifra che il Comune andrebbe a perdere con l’operazione edilizia nell’area dell’ex Caselli. Intanto, sempre nel consiglio di lunedì, è stato approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Quarrata, la società Carron spa e la società Codess Sociale Coop. Va Sociale Onlus, per la riqualificazione dell’area (con i voti favorevoli di tutti i gruppi di maggioranza e contrari Lega e Fratelli d’Italia).

"Gli oneri non sono stati abbassati solo per la Carron spa (la società che realizzerà la riqualificazione del Caselli) – ha puntualizzato Romiti – ma per tutte quelle realtà private che vorranno venire a Quarrata". Una scelta che renderebbe più appetibile la città a eventuali investitori nell’ambito, per esempio, dei servizi per l’istruzione, di accoglienza e assistenza sociale e sanitaria. "D’altro canto la società investitrice farà completamente a proprie spese un investimento da oltre 16 milioni di euro – ha sottolineato ancora il sindaco – che non consisterà solo nelle due Rsa, ma in una serie di servizi per la comunità, oltre a offrire più di cento posti di lavoro".

Al Comune spetteranno solo le spese per il progetto definitivo ed esecutivo della nuova viabilità e della rotatoria e gli oneri di esproprio per le aree esterne. L’intesa prevede la riqualificazione dell’ex presidio ospedaliero, con due Rsa e spazi di social housing e servizi socio sanitari connessi, l’attivazione di funzioni e servizi da concordare con l’Asl Toscana Centro, un centro di accoglienza diurno per anziani nella misura minima di 25 posti, l’applicazione per i primi 15 anni di riduzioni tariffarie del 15 % delle rette per 5 posti riservati agli utenti residenti a Quarrata, e la garanzia di ricadute occupazionali sul territorio.

Daniela Gori