Evoluzione digitale e burocrazia Il Comune promosso a pieni voti

I servizi digitali implementati dal Comune di Pistoia nel corso degli ultimi anni consegnano una posizione di sicuro prestigio per la macchina amministrativa, secondo quanto riportato dal report presentato in occasione della quinta edizione del “Forum Pubblica Amministrazione“ andato in scena a Roma. Si tratta di un settore che, nell’ultimo decennio, ha assistito ad una vera e propria rivoluzione che dovrà essere portata a termine entro il 2026: sono tantissime le amministrazioni comunali che hanno presentato progetti per ottenere fondi del Pnrr per migliorare le infrastrutture informatiche. Complessivamente, a livello di capoluoghi, ad oggi ci sono 32 città (su 110 in totale) che hanno un buon livello di cosiddetta “Maturità digitale“ ed in questo novero troviamo anche Pistoia.

Non è l’unica toscana, visto che all’interno ci sono Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Massa e Siena. Complessivamente sono nove in meno rispetto al report del 2022, numero che però sale aggiungendo gli altri 62 comuni capoluogo che rientrano nella fascia medio-alta. In Toscana chiudono la graduatoria Lucca e Grosseto che sono nella fascia medio-bassa.

Per ottenere questa graduatoria, che non ha una classifica specifica ma si basa solo su quattro maxi-definizioni d’area, sono state messe insieme le tre categorie prese in esame: digital public services, Digital PA e digital openness. "La situazione positiva che emerge dall’indagine sulla maturità digitale dei Comuni rappresenta un’ottima base di partenza per il percorso di attuazione delle misure Pnrr – commenta Gianni Dominici, direttore generale di FPA –. In particolare, è evidente come il primato della digitalizzazione non sia ormai più esclusiva delle grandi realtà del centro-nord, ma anche delle virtuose città del Sud e delle ’piccole capitali’ che da anni si contraddistinguono sul fronte dell’innovazione".

Viene da chiedersi, però, cosa stiano a significare le tre categorie in oggetto. “Openness“ comprende sia gli open data che una amministrazione mette a disposizione della collettività (che sono ancora troppo pochi) sia la comunicazione data all’esterno (soprattutto social). Per quanto concerne “Digital PA“, invece, si analizza lo sviluppo che ogni singolo capoluogo ha fatto per le integrazioni dei servizi erogati con identità digitale, pagoPA e app IO. Infine, dentro il capitolo “Digital public services“ rientrano, invece, tutte quelle procedure che sono state digitalizzate diminuendo compilazioni e tempi di attesa: dal pagare Imu, Tari e Cosap piuttosto che la mensa ed il trasporto scolastico fino al permesso della Ztl.

S.M.