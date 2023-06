Evento formativo sulla riforma Cartabia, avvocati, giuristi e docenti a Pistoia

Un evento formativo sulla riforma Cartabia in tema di mediazione. E’ quello organizzato a Pistoia per il prossimo 30 giugno, presso la sede Uniser, con avvocati, giuristi e docenti universari. Dal 2010 il procedimento di mediazione, quale sistema alternativo alla causa in tribunale per la risoluzione delle controversie, ha fatto molta strada. Alla timidezza iniziale nel riconoscere e affidarsi a questa nuova forma di giustizia consensuale, oggi siamo giunti a una vera e propria rivoluzione culturale in campo processuale e la mediazione è stata promossa e piena voti anche dalla riforma Cartabia che ha infatti – per la mediazione civile e commerciale – esteso l’elenco delle materie nelle quali è obbligatorio esperire la procedura di mediazione prima di intentare una causa.

La riforma ha interessato in termini di mediazione anche il settore della giustizia penale valorizzando la "giustizia riparativa" come percorso parallelo ed alternativo al procedimento penale ordinario. Per tutti questi motivi la Fondazione Forense in collaborazione con Camera Civile di Pistoia e la sezione di Pistoia Unione Giuristi Cattolici ha organizzato questo imporrtante evento formativo presso Uniser il 30 giugno alle ore 15 presso la sala Cino da Pistoia. I relatori, tra i quali il giudice Massimo Donnarumma e il professor Roberto Bartoli, ordinario di diritto penale presso Unifi, illustreranno le novità e le problematiche attuative. Interverranno anche gli avvocati Massimo Chiossi (diritto condominiale) Michela Cinquilli (diritto canonico). Le iscrizioni (piattaforma Sfera) sono aperte. Tre i crediti formativi. Informazioni: 0573 3620250.