Evasione fiscale plurimilionaria Le perquisizioni anche a Pistoia

Controlli e perquisizioni anche nella nostra provincia nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Parma coordinata dalla Procura della Repubblica emiliana. Al centro dell’indagine una fitta rete di società fittizie (sarebbero 19, per l’esattezza) con le quali gli indagati sarebbero riusciti ad evadere circa otto milioni di euro imposte. A Parma è scattata la custodia cautelare in carcere per due persone unitamente a tre arresti domiciliari ed una sesta persona che è irreperibile: complessivamente risultano indagate 46 persone per un totale di 77 capi di imputazione. Fra questi, da menzionare l’emissione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti, circonvenzione di incapaci ed associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di frode fiscale. Ed a questo riguardo, con un apposito decreto, è stato fatto un sequestro preventivo di 7,8 milioni pari all’ammontare delle imposte evase. Oltre a questo c’è stato anche il blocco di 85mila euro in contanti (scovati anche con l’aiuto dei cash-dog, i cani addestrati per fiutare l’odore delle banconote), quattro auto (fra cui una Porsche), appartamenti, una villa, alcuni orologi di lusso, disponibilità bancarie per 684mila euro ed altri immobili e quote societarie.

Ed è con tutta probabilità legato a quest’operazione lo spiegamento di forze della Guardia di Finanza rilevato nella prima periferia pistoiese nella mattinata di ieri. Si tratterebbe di perquisizioni: ce ne sono state, analoghe, anche in altre città italiane, tutte coordinate dal comando di Parma. Secondo l’accusa, i soggetti utilizzati nella "rete" venivano suddivisi in tre categorie: quelli che dovevano fare, quelli che dovevano parlare e quelli che dovevano fallire. Nei primi due gruppi c’erano cosiddetti "presentabili", mentre nella terza altre persone che, senza averne contezza, partecipavano ad atti notarili per cessioni, atti costitutivi, acquisti di quote e quant’altro.

red.pt