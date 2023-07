EUGENIA LALLA CALDERONI

San Jacopo e la Giostra, una giornata di festa per la città a cui la poetessa pistoiese Lalla Calderoni dedica il suo tradizionale pensiero: "Eccoci al 25 luglio grande giornata a Pistoia, e per San Jacopo la gioia nei cuori si rinnova. La mia penna si è fatta trascinare da un’ emozione assai particolare e qualche rima ai quattro rioni voglio dedicare. Quasi per magìa si sente un rullo di tamburi e davanti agli occhi un carosello di colori. Come scherzo della macchina del tempo, rivediamo il Medioevo, cavalli dame e cavalieri. Ogni rione, con l’impegno e la passione, spera di essere il vincitore, uniti nell’amore per Pistoia con la Giostra dell’Orso, bella pagina di storia".