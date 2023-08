Eugenia lalla calderoni

La notte di San Lorenzo, è la tradizionale occasione per ammirare il cielo d’estate in attesa delle stelle cadenti. Dalla nostra più affezionata lettrice, la poetessa pistoiese Lalla Calderoni, l’altrettanto tradizionale pensiero per i nostri lettori: "Magica notte d’estate fra luci e stelle: emozioni, sogni, desideri, sospiri delle lucciole nel blu della notte in un cielo ubriaco di stelle. Si apre la porta del cuore, la luna piange lacrime di gioia. Nell’attesa, suona l’orchestra dell’anima. Sorsi di speranza, miracoli d’amore. Piovono coriandoli di stelle innamorate, pensieri tinti d’azzurro che racchiudono nel silenzio segreti nascosti. La vita sgorga e riluce. Petali di cielo danzano in volo nella cesta dei sogni in dono alla notte di San Lorenzo".