Estrobilia incanta la città. E conferma il successo

Con il concento della storica band musicale i Dik Dik sulle note della famosa canzone ’L’isola di Wight’ si è chiusa la manifestazione ’Estrobilia 2025, Larciano in festa’. Sono state tre serate, al 12 al 15 settembre, di spettacoli, mostre, concorsi, cene, divertimento che hanno portato nel centro di Larciano tanta gente. È stato un ottimo successo sia di organizzazione che di interesse suscitato. La festa è stata promossa e organizzata dall’Associazione Artigiano, dal direttore artistico Luca Nesti, con il contributo del comune di Larciano, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, la Pro Loco, le associazioni locali, i commercianti, le aziende del paese. Uno spazio particolare ed importante è stato preso dalla Festa della scopa. Al prodotto per eccellenza del comune di Larciano è stata dedicata una mostra dove sono state raccolte vecchie fotografie, documenti, articoli di giornali e racconti di come a Larciano è nata questa importante attività. Un materiale raccolto grazie alla collaborazione di diverse aziende. Una festa ed una mostra ideata e promossa da Stefania Tielli, agente di viaggi e da Carmela Cerza, presidente del Centro commerciale naturale di Larciano. È stato organizzato anche un divertente concorso legato alla scopa. I partecipanti dovevano decorarla in modo originale ed inviare la foto del lavoro fatto all’organizzazione. Sono arrivate quasi un centinaio di fotografie. La giuria, appositamente costituitasi, dopo un’attenta valutazione, ne ha selezionate sette che sono state poi giudicate, con voto, in piazza a Larciano. Il primo posto è andato ad Andrea Stagi, con una scopa musicale. Ha vinto un premio, dato dall’agenzia viaggi De Travels di Larciano, consistente in un soggiorno per due giornate in un centro relax. Le altre scope finaliste erano decorate, una con la maglia della Larcianese, un’altra con la figura di un contadino; l’incontro tra un folletto e la scopa e in un altro lavoro è stata riportata una bandiera della Palestina, un modo ironico per richiamare l’attenzione in quello che succede nella Striscia di Gaza.

Massimo Mancini