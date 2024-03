Estra, chiudi il discorso salvezza. La prima occasione è a Cremona

"Anticipo subito la vostra domanda riguardo l’attualità e vi dico che non so niente. Per noi l’attualità è Cremona quindi non faccio nessun commento, se dovesse succedere qualcosa valuteremo e commenteremo". Nicola Brienza va dritto al punto in merito al possibile passaggio della proprietà del Pistoia Basket ad un gruppo americano. "La notizia non ha destabilizzato nessuno – prosegue Brienza – perché c’è una notizia ma non è una notizia, nel senso che poi di fondato a livello di conoscenza mia non c’è nulla e anche fare un commento che possa essere positivo o negativo del fatto è chiaramente inappropriato per cui prendo atto come tutti da questo articolo dopodiché rimaniamo ben concentrati su quella che invece è la notizia ovvero la partita di Cremona che è la cosa principale su cui per noi ha senso concentrarsi".

E, allora, passiamo alla partita di oggi (ore 19) a Cremona che vale molto in termini di classifica e di stagione. "Cremona è una squadra veramente atipica che in casa ha un record in casa di 7-3, quindi lì ha costruito gran parte della sua stagione, è la prima squadra per percentuali da 2 punti, sempre in riferimento alle gare interne, la prima da tre punti, sempre in casa. Ci apprestiamo ad affrontare una squadra che fa del fattore campo la sua arma migliore e noi veniamo da trasferte in cui non siamo stati particolarmente efficaci mi riferisco a Sassari, Venezia e Brescia. Vengono da un periodo non ottimale in ottica di risultati e per loro si tratta di una partita determinante così come lo è per noi. Alla luce di tutto pagherei per fare una partita come all’andata di bassi punteggi, di grande difese e dove alla fine la portiamo a casa noi".

L’Estra arriva a questo sfida forte della vittoria contro Tortona che ha dato una botta di adrenalina alla squadra e messo un tassello in più verso l’obiettivo salvezza. "La partita di Tortona per noi era fondamentale – prosegue Brienza – ed è una delle vittorie più importanti della stagione. In questo momento del campionato conta solo vincere o raggiungere l’obiettivo, venivamo da delle sconfitte preventivabili e se avessimo perso sarebbe stato più difficile approcciarsi alle trasferte di Cremona e Napoli, avendo vinto fa cambiare le cose".

Un successo che avvicina sempre di più Pistoia al traguardo fissato ad inizio stagione anche se la squadra inizia a guardare avanti. "Ho letto ciò che hanno detto Willis e Moore – afferma Brienza – ed è normale che i giocatori abbiano delle ambizioni ed io non sono qui a gettare acqua sul fuoco. Diciamo che il mio compito è di alimentare questo fuoco in maniera corretta e sono abituato ad andare avanti un passo alla volta per cui prima c’è la salvezza".

