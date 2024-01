Estorsione nel parcheggio. Paura per due anziani

Un lieve contatto con un’auto parcheggiata accanto alla sua e subito la richiesta del "pizzo" per tacere. E’ l’episodio che è stato denunciato venerdì sera all’Arma dei carabinieri da una coppia di ottantenni che sono stati avvicinati da due giovani africani nel parcheggio della Coop di viale Adua. Il fatto è avvenuto tra le sei le sette di venerdì pomeriggio e ci è stato raccontato dal figlio: "I miei genitori sono usciti dal supermercato con la spesa e sono saliti a bordo della loro auto. Guidava mia madre. Nel fare retromarcia si sono resi conto di aver accostato la vettura a un’altra che era parcheggiata vicino. Mio padre è sceso per verificare l’eventuale danno provocato e in quel momento si sono avvicinati due giovani africani che gli hanno detto che se consegnava centocinquanta euro sarebbero stati zitti. Mio padre ha reagito subito dicendo che era sceso soltanto per verificare il danno e che si sareppe lui preoccupato di cercare e avvisare il proprietario dell’auto. Allora hanno abbassato la “quota“ a cento euro. Mio padre ha cercato di ignorarli e di risalire in macchina, ma è stato strattonato mentre venivano tirati dei colpi sulla vettura. Si è impaurito e ha cominciato a urlare e a chiedere aiuto, e che qualcuno chiamasse il 112. E’ intervenuto un vigilante della Coop. Il supermercato è stato subito messo a conoscenza di quanto è avvenuto e poi sono arrivati i carabinieri. Uno dei due ha cercato di allontanarsi e comunque, da quello che abbiamo capito, entrambi sono stati poi rintracciati. Più tardi siamo andati in caserma ed è stata presentata una denuncia per estorsione".

Sull’accaduto abbiamo interpellato la Unicoop di Firenze che attraverso l’ufficio stampa ha commentato per noi l’episodio: "Siamo dispiaciuti per quanto è accaduto ed esprimiamo rammarico. Abbiamo rinforzato già da un anno la sorveglianza raddopiando il presidio con una doppia guardia oltre lo standard, che ne prevede una soltanto: abbiamo un vigilante fisso per tutta la giornata e un secondo si aggiunge nelle fasce più critiche, come l’uscita dal supermercato e fino alle nove di sera. Collaboriamo con le forze dell’ordine e siamo a dispositzione delle autorità. Saremo più presenti nei punti più lontani dell’ingresso".

l.a.