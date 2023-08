Estemporanea di Pittura a Quarrata: Iscrizioni Aperte al Santonuovo

Ritorna per il secondo anno consecutivo "Santonuovo in arte", l’estemporanea en plein air presso il lago di Santonuovo, ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi, con l’associazione "I colori nel silenzio". L’appuntamento per il concorso di pittura estemporanea per pittori professionisti e amatori a 2,4,6,8 mani e scultori quest’anno è per domenica 10 settembre alle ore 10 al lago, dove i concorrenti potranno distribuirsi scegliendo i punti che preferiranno. La partecipazione è aperta a tutti, è ad offerta libera ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione "I Colori nel Silenzio". Le iscrizioni sono già partite: agli interessati basterà compilare il modulo scaricabile dalla pagina fb dell’associazione o di Barbara Pratesi ed inviarlo a [email protected] (per informazioni si può chiamare il 348.5644670). Le opere pittoriche e le sculture realizzate verranno giudicate da una giuria, pertanto non dovranno riportare la firma dell’autore.