"Espropri senza avviso" La Ciclovia del Sole costerà cara a molti "Mai stati informati"

Preoccupazione e rabbia al Pontenuovo tra i proprietari che subiranno espropri per la realizzazione della Ciclovia del Sole. Il tracciato progettato della ciclovia è considerato "assurdo e penalizzante mentre ci sarebbero alternative migliori e meno costose" ed ha suscitato irritazione la "mancanza di comunicazioni – dicono – sull’esproprio" ai singoli proprietari mentre l’avviso con "l’elenco delle particelle da espropriare è stato pubblicato sul giornale “Il Messaggero“ e non è stato visto da nessuno" mentre la scadenza per fare osservazioni è tra pochi giorni, il 7 di maggio. In questi giorni la notizia si sta diffondendo tra gli oltre 70 proprietari elencati nell’avviso del Comune e alcuni hanno già deciso di fare opposizione.

"Siamo davvero arrabbiati – dice il legale rappresentante del Circolo Arci di Pontenuovo Enzo Simonetti parlando anche a nome della FilarmonicaFilodrammatica di cui fanno parte tutti i membri del consiglio del circolo e che è presieduta da Stefano Laldi – avevamo avuto un contatto col Comune, vennero qui sul posto nel mese di marzo l’assessore Cialdi e un tecnico, hanno visto le difficoltà che c’erano ma allora non era stato definito niente e ora veniamo a sapere di questo avviso, pubblicato su un giornale che non vediamo. Anche all’assemblea di giovedì 20 qui al circolo non fu fatto cenno di questo avviso e io comunque feci presente anche in quella sede che per me il problema non era tanto la bretella per la quale non ci sono i soldi per farla ma la ciclovia per la quale invece i soldi ci sono. Per farla espropriano al circolo una porzione di terreno nella parte sulla strada e per fare una passerella sulla Bure ampliando il ponte esistente, così snaturano nostra sede quando c’è la possibilità di far passare la ciclovia dove non dà noia a nessuno e fare il ponte sulla Bure in un altro punto".

Durante l’assemblea di giovedì 21 l’assessore Cialdi assicurò che al circolo non sarebbe stato tolto il parcheggio. "Vorrei vedere – dice Simonetti – prima lo voleva fare, ma hanno rinunciato, è l’unico parcheggio del Pontenuovo, ma questo non ci basta, perché ci sarebbero alternative di tracciato molto migliori". "Dell’avviso sull’esproprio abbiamo saputo quasi per caso – racconta Massimo Pieragnoli dell’azienda agricola Taglioca proprietaria della ex villa Paterno – venerdì scorso 21 aprile telefonando agli uffici comunali che ci hanno inviato l’avviso pubblicato sul giornale “Il Messaggero“ dove sono elencate tutte le proprietà espropriate. Ci esproprieranno una striscia di terreno nel giardino davanti alla casa e prevedono di abbattere un muro in pietra antico, con alcuni tratti ancora con le pietre originali del 1680, che costeggia la via Montalese e di ricostruirlo 4 o 5 metri più in là con una spesa notevolissima, tanto che certamente sarà il tratto più costoso di tutta la ciclovia. Dovranno buttare giù anche un grande cipresso secolare che si erge vicino al muro. Il progetto – continuano Antonio e Massimo Pieragnoli (nella foto a destra) – prevede anche l’eliminazione di una parte del giardino della vicina scuola dell’infanzia Marino Marini mentre ci sarebbero alternative migliori con un tracciato che costeggi la Bure".

Giacomo Bini