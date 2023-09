Esposizione di Disegni di Stile di Pininfarina per Breda Costruzioni Ferroviarie

Una irripetibile stagione di creatività e industriosità ben rappresentata da una bellissima serie di tavole originali disegnate a mano. Una sintesi di questo bel patrimonio è ancora visibile nell’ambito della mostra "Stile & Movimento-Disegni di stile di Pininfarina e altri stilisti per Breda Costruzioni Ferroviarie" allestita, per quel che riguarda gli studi di stile di veicoli urbani per gli Usa, negli spazi d’ingresso della Biblioteca San Giorgio. Archiviata la seconda esposizione nelle Sale Affrescate di Palazzo Comunale (dedicata questa esclusivamente all’Etr500), resta ancora una manciata di giorni (fino al 7 settembre; il lunedì dalle 14 alle 19, gli altri giorni dalle 9 alle 19) per apprezzare da vicino questa collezione. Pininfarina affiancò la Breda in molte attività promozionali in Usa e svolse un ruolo importantissimo nei contratti di fornitura dei Light Rail Vehicles per Muni di San Francisco e per Mbta di Boston, nonché per l’innovativo Dual Bux realizzato per Metro Transit di Seattle. Per questi veicoli lo stilista torinese studiò molte soluzioni per gli esterni e per gli interni, sia del comparto passeggeri che per la cabina di guida, dalle geometria ai trattamenti superficiali, alla sistemazione dei vari elementi di arredo. I disegni esposti, tutti pezzi unici, fanno parte di una collezione di oltre 400 tavole eseguite per Breda Pistoia tra il 1975 e il 2000 da Pininfarina e in minima parte da altri importanti designer italiani.

l.m.