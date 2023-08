Escursionisti in Montagna: due soccorsi in poche ore

Sono stati due gli interventi dei soccorritori a segnare l’ultima domenica di agosto. Entrambi fortunatamente non gravi. Il primo è occorso a una signora quarantunenne di Firenze che si è procurata una distorsione ed è stata soccorsa da Soccorso Alpino speleologico toscano e vigili del fuoco che, dopo averla barellata l’hanno consegnata ai volontari della Pubblica Assistenza di Maresca che hanno provveduto con un Land Rover attrezzato come ambulanza, a trasferirla al parcheggio, distante pochi minuti di viaggio. Più semplice il secondo intervento per due escursionisti che si erano smarriti nei boschi di Pian di Novello che sono stati individuati e ricondotti sulla strada, dagli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza, mentre contemporaneamente erano entrati in azione anche i tecnici del Sast per recuperare i malcapitati. Gli interventi vengono svolti con eccellente rapidità, una ulteriore dimostrazione dell’importanza della presenza sul territorio dopo una durissima preparazione alla quale sono sottoposti per raggiungere poi certi risultati.

Andrea Nannini