Escursionista dispersa sul Gomito, recuperata dalla Guardia di Finanza

Si conferma prezioso il lavoro dei militari della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagd) di Abetone Cutigliano impegnati sull’Appennino pistoiese e in quello modenese. "Nella serata di sabato 23 marzo – si legge sulla nota diffusa ieri – la macchina dei soccorsi si è messa in moto per ricercare una donna di 42 anni di Pavullo sul Frignano che, impegnata in un’escursione sul Monte Giovo, nell’area di Pievepelago, aveva perso l’orientamento. L’allarme è stato dato da alcuni amici che hanno attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (Saer), che si è subito coordinato con la Stazione delle Fiamme Gialle di Abetone Cutigliano, per organizzare squadre di ricerca miste. La donna è riuscita a inviare la propria posizione, consentendo ai soccorsi di localizzarla, nonostante il buio, nei pressi della cima del Monte Giovo, dove i soccorritori l’hanno raggiunta e ritrovata incolume. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente difficoltose a causa di pioggia, nebbia e forte vento e del terreno parzialmente innevato. I soccorritori hanno adottato tecniche alpinistiche di imbragatura e corda. Nella mattinata di domenica 24 marzo, invece, un uomo di 76 anni di Pistoia ha perso il controllo degli sci, durante una discesa lungo la pista Monte Gomito-Val di Luce, infortunandosi. Ricevuto l’allarme i finanzieri hanno provveduto, insieme alla squadra della Polizia di Stato, a soccorrerlo e a trasportarlo, utilizzando una barella toboga, a fondo pista, dove è stato affidato ai sanitari. Questi interventi, caratterizzati da rapidità ed efficacia, testimoniano ulteriormente – si legge infine – la professionalità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, costantemente impegnato, in collaborazione con gli altri soccorritori, in azioni di salvaguardia della vita umana, a beneficio degli abitanti e degli utenti della montagna".

Andrea Nannini