Escursionista con gravi ferite dopo la caduta

Intervento di soccorso di Sast e 118 nella giornata di sabato sulle Alpi Apuane. Una coppia stava scalando la Pania della Croce ma nei pressi della cresta una folata di vento ha fatto cadere la donna, una 39enne di Camaiore: l’escursionista sarebbe scivolata per circa 200 metri, procurandosi un trauma cranico e un trauma alle gambe. Le proibitive condizioni meteo non hanno però permesso l’immediato recupero da parte dell’elisoccorso. I soccorritori hanno così raggiunto da terra gli escursionisti e, con il personale medico, sono state prestate le prime cure all’infortunata. Una volta imbarellata, i tecnici hanno portato l’escursionista fino al rifugio Rossi dove poi Pegaso l’ha presa in carico: la donna è stata quindi ricoverata all’ospedale di Pistoia.