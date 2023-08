Escursioni nel mondo medievale Visite guidate per San Lodovico

Il primo fra i principali eventi della festa di San Lodovico, ovvero la "Cena medioevale", si è svolto domenica scorsa a Castellina a quasi un decennio di distanza dall’ultima volta. Ma il programma delle iniziative estive, che proseguiranno sino a settembre, è ormai entrato nel vivo. E proseguirà con le visite guidate. "Iniziative che puntano a valorizzare i nostri borghi medievali – ha commentato l’assessore al turismo Maurizio Bruschi – l’ufficio turistico sarà inoltre a disposizione dei visitatori per una serie di visite guidate, che spazieranno da Serravalle paese a Castellina" A partire dalla prossima, che si terrà martedì 15 agosto, alle 17: a Castellina verrà replicato gratuitamente il tour guidato che si era già svolto prima della cena. Turisti e appassionati di Storia medievale potranno poi visitare anche la Torre del Barbarossa. L’appuntamento successivo è per mercoledì 16 agosto, alle 19.30. Il biglietto costa 4 euro per i maggiorenni (con riduzione a 3 euro per "under 18" e "over 65") mentre la visita sarà gratuita per i residenti. Il mese in corso riporterà in auge anche il "Palio degli arcieri" fra i rioni di Serravalle Paese, Masotti, Castellina e Ponte di Serravalle. La sfida giunge quest’anno alla ventottesima edizione e torna a distanza di un quadriennio dall’ultima volta: inizierà il 17 agosto, per chiudersi la sera successiva.

E il 19 agosto riprenderanno le escursioni guidate: si parte alle 19.30 con l’escursione dal titolo "Arte e tradizione: il culto di San Lodovico", che porterà i partecipanti a osservare la Torre del Barbarossa e l’oratorio della Vergine Assunta (5 euro per i non residenti). Nella medesima occasione c’è poi la possibilità di visitare la torre anche in notturna, per godersi lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Tutte le visite necessitano di prenotazione: si può prenotare chiamando lo 0573917308 o inviando una mail a [email protected] L’attenzione si sposterà infine al 9 e al 10 settembre prossimi, quando si svolgerà l’"Assedio alla Rocca": una manifestazione che ricorda simbolicamente l’assedio che portò nel 1302 alla caduta del borgo di Serravalle, per mano dei lucchesi. E accanto a spettacoli medievali e conferenze, l’area della Rocca ospiterà diversi stand gastronomici, mentre le attività commerciali del paese rimarranno aperte fino a tarda notte.

Giovanni Fiorentino