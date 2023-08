Escursioni nei boschi dell’Abetone Ma anche mostre e caccia al tesoro

Che particolari specie botaniche abitano la nostra montagna, che tradizioni popolari e musicali la distinguono, che particolarità insomma rendono i nostri luoghi in quota destinazioni perfette sì in inverno, ma anche in estate. Proseguono gli appuntamenti nella natura dell’Alta Valle del Sestaione con il programma messo a punto dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese che per oggi propone una passeggiata nella Riserva Bioenergetica Naturale di Abetone condotta dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia (il percorso ha una lunghezza di circa dieci chilometri con un dislivello di 300 metri). La visita proseguirà all’Orto Botanico Forestale, dove le guide dell’Ecomuseo illustreranno le particolarità di questo giardino ad alta quota, caratterizzato dagli ambienti tipici dell’Appennino tosco-emiliano. L’escursione è gratuita e avrà inizio alle 9 e terminerà verso le 14; il costo dell’ingresso all’Orto Botanico è di 4 euro, prenotazione obbligatoria chiamando lo 0573.23103. La giornata di sabato (inizio alle 17) è dedicata a una delle più grandi interpreti dell’etnomusicologia italiana e della memoria popolare della campagna e della montagna toscana, Caterina Bueno. A lei è dedicata una mostra realizzata da Associazione LetterAppenninica e Associazione Culturale Bueno, in collaborazione con l’Ecomuseo, dal titolo "Tutti mi dicon ch’io canti. La tradizione toscana interpretata da Caterina Bueno", piccolo percorso espositivo allestito a Palazzo Achilli, a Gavinana. Saranno presenti il sindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Luca Marmo e il direttore dell’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Lorenzo Vagaggini; interverranno Pamela Giorgi, curatrice dell’Archivio Caterina Bueno e membro del Consiglio direttivo di LetterAppenninica e Maurizio Geri, legato a Caterina Bueno da un lungo sodalizio artistico e di amicizia. A seguire, proiezione del film "Caterina" (2021), un documentario di Francesco Corsi sulla vita e il lavoro dell’artista (evento a ingresso libero). La mostra sarà visitabile fino al 10 settembre da giovedì a domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30) con ingresso a offerta libera. Per concludere il mese di agosto, un altro divertente evento per i bambini: domenica dalle 10.30 alle 12.30, ultimo appuntamento con la Caccia ai tesori dell’Orto. L’attività è rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni. Costo 5 euro a bambino; prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni contattare il numero verde 800.974102 o consultare il sito www.ecomuseopt.it.