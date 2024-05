Eredità e memoria di Matteotti. Tre giorni di appuntamenti cento anni dopo l’assassinio

Giacomo Matteotti deputato, democratico, socialista, pacifista, antifascista; ma anche appassionato di musica, marito innamorato, uomo di cultura. A 100 anni dal suo omicidio l’Anpi e l’Istituto Storico della Resistenza hanno organizzato una tre giorni, dal 3 al 5 giugno, in cui si parlerà di Matteotti attraverso le tante sfaccettature delle sue ’dieci vite’. Un evento, "Progetto Matteotti" che vede la collaborazione della Fondazione Giacomo Matteotti Ets, la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e l’Associazione Storia e Città con il patrocinio di Provincia e Regione. La direzione scientifica è affidata all’ex sindaco Samuele Bertinelli, studioso del socialismo, in collaborazione con Mirco Carrattieri.

Il primo appuntamento è per lunedì 3 giugno alle 14.30 al Saloncino della Musica a Palazzo de’Rossi con il convegno "Pistoia un secolo fa. Echi locali di una vicenda nazionale e internazionale" e sempre il 3 giugno alle 20.30 all’auditorium del circolo aziendale Hitachi il cineforum "Il delitto Matteotti". Martedì 4 giugno alle 8.30 nella sala soci Unicoop "L’idea dentro di me. Giacomo Matteotti per le nuove generazioni", un confronto tra i docenti delle scuole medie superiori sull’insegnamento della storia contemporanea. Alle 17, sempre martedì 4 giugno, nella sala "Vincenzo Nardi" nella sede della Provincia, la proiezione del filmato "Matteotti e noi, una lezione di libertà" a seguire la presentazione del libro "Il nemico di Mussolini" di Stefano Caretti e Marzio Breda. Alle 21.30 al circolo culturale "Garibaldi" l’incontro dal titolo "L’idea che non muore" Matteotti racconta Matteotti. Mercoledì 5 giugno alle 9 nella Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi il convegno "Dal mito alla storia. Le dieci vite di Giacomo Matteotti", alle 16.30 sempre nella Sala Sinodale "100 anni dopo. Il futuro ha un cuore antico", alle 21.30 alla casa del popolo di Bottegone "Resistenza", rapsodia per voci recitanti, coro e strumenti.

"L’idea è nata da una scelta ben precisa – dice Rosalba Bonacchi, presidente provinciale Anpi – che è quella di portare avanti il nostro obiettivo ovvero raccontare la storia del nostro Paese dalla metà del 19° secolo in avanti. Insieme all’Istituto Storico della Resistenza abbiamo voluto far conoscere Giacomo Matteotti, partendo dai cento anni del suo omicidio, sul quale è stato steso un velo di oblio. Bertinelli ha messo insieme una rete di soggetti di grandissimo spessore". "Un progetto – afferma Sonia Soldani, Istituto Storico della Resistenza – che vuol fare conoscere la grandezza di quest’uomo che aveva una visione lungimirante della democrazia e del nostro Paese". "L’obiettivo – chiude Luca Marmo, presidente della Provincia – è testimoniare quanto a Pistoia sia forte l’antifascismo e farlo conoscere alla nuove generazioni attraverso la figura di Matteotti, il primo a mettere in luce ciò che poi sarebbe tristemente accaduto con Mussolini".

Maurizio Innocenti